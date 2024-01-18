Новости часа: с 2011 года в Москве построили более 200 объектов спорта – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Баланс" скоро откроют в Бибиреве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,5 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ярмарки выходного дня в Москве в 2024 году впервые начнут работать в феврале, об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.