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Новости

Новости

18 января, 15:00

Новости

Новости часа: с 2011 года в Москве построили более 200 объектов спорта – Собянин

Новости часа: с 2011 года в Москве построили более 200 объектов спорта – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса для жителей Бибирева

Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

Сергей Собянин: в Москве сейчас реставрируют более 500 памятников архитектуры

Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый спорткомплекс "Баланс" скоро откроют в Бибиреве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,5 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ярмарки выходного дня в Москве в 2024 году впервые начнут работать в феврале, об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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