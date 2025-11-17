Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

Сергей Собянин сообщил о новом подходе в оказании сердечно-сосудистой помощи

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Школа для 1 100 учеников появилась на улице Никитина.

В здании оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс и IТ-полигон, а также сразу два спортзала и отдельно гимнастический зал, где ученики смогут заниматься хореографией и скалолазанием. Детско-взрослая поликлиника открылась в поселке Птичное. В здании есть семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика