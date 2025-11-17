Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Школа для 1 100 учеников появилась на улице Никитина.

В здании оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс и IТ-полигон, а также сразу два спортзала и отдельно гимнастический зал, где ученики смогут заниматься хореографией и скалолазанием. Детско-взрослая поликлиника открылась в поселке Птичное. В здании есть семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.