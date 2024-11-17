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Новости

Новости

17 ноября, 22:15

Новости

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Собянин: 164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

Собянин: все 48 финалистов "Большой перемены" из Москвы стали победителями и призерами

Собянин: на улицах Москвы появились 87 новых указателей

Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Новости часа: более 250 тысяч человек посетили пространство "Молодежь Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая выставка Третьяковской галереи откроется 21 ноября в главном павильоне ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На юго-западе Москвы 90 домов расселили по программе реновации, передает портал мэра и правительства столицы.

Праздник закрытия сезона навигации на Северном речном вокзале посетили более 5 тысяч человек, сообщил Дептранс.

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