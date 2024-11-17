Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая выставка Третьяковской галереи откроется 21 ноября в главном павильоне ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На юго-западе Москвы 90 домов расселили по программе реновации, передает портал мэра и правительства столицы.

Праздник закрытия сезона навигации на Северном речном вокзале посетили более 5 тысяч человек, сообщил Дептранс.