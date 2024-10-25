Москвичи могут сообщить о проблемах с адресными указателями через портал "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адресные указатели, которые устанавливаются на домах Москвы, с течением времени изнашиваются и повреждаются. Горожане могут сообщить об их отсутствии, повреждении, неактуальности, загрязнении или неработающей подсветке через портал "Наш город".

Речь идет об элементах навигации, которые помогают найти нужный объект, улицу или дом. Поддерживать их в порядке помогает активность горожан, передает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут сообщить об отсутствии навигации или некачественном состоянии указателей как на странице портала, так и в мобильном приложении "Наш город". Для этого необходимо выбрать раздел "Мой дом" и соответствующую тему. После этого нужно указать адрес, по которому был обнаружен испорченный указатель, и в некоторых случаях написать текст сообщения, а также прикрепить фотографию.

Жители столицы смогут наблюдать за ходом исполнения заявки. Эта функция доступна в личном кабинете на странице портала.

Ресурс был создан в 2011 году в целях улучшения качества жизни москвичей и облика города при участии самих жителей. В течение 13 лет сервис помог решить более 9,6 миллиона вопросов. Его активными пользователями являются свыше 2,3 миллиона горожан. За развитие портала отвечают департамент информационных технологий Москвы и ГКУ "Новые технологии управления".

С начала 2024 года в Москве установили более 4 тысяч новых домовых и городских указателей. В частности, с января по сентябрь текущего года в столице были установлены 1 149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых.

