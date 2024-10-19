Более 4 тысяч новых домовых и городских указателей появились в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 4 тысяч новых домовых и городских указателей установили в Москве с начала 2024 года, рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, в период с января по сентябрь текущего года в столице были установлены 1 149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых, уточнил он.

"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 118 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

При этом все навигационные элементы города соответствуют разработанному для них стандарту. В столице можно увидеть синие таблички с белыми буквами, которые хорошо видны и органично вписаны в архитектурное пространство московских улиц.

Вместе с тем в 2020 году на таблички городских указателей добавили QR-коды. Они помогают москвичам и гостям столицы узнавать информацию об известных личностях, а также строить маршруты к связанным с ними объектам.

В нынешнем году для удобства пешеходов были внедрены два новых элемента навигации. Речь идеть об информационных модулях и указателях-стойках, которые были установлены в парке Победы на Поклонной горе.

Кроме того, в столице установили 191 навигационную табличку, которые указывают дорогу к центрам московского долголетия. На данный момент в городе дейтсвует 134 современных центра, в каждом из которых есть все необходимое для здорового и качественного досуга.