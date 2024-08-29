Сквозная нумерация выходов появится на всех пересадках в метро Москвы до конца года

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Сквозную нумерацию выходов установят на всех пересадочных станциях столичного метро до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"В этом году завершили оснащение вестибюлей указателями с номером входа. А до конца года закончим присваивать сквозную нумерацию выходам на пересадочных узлах метро. Сейчас она есть уже на 63 станциях", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как подчеркнуло транспортное ведомство, благодаря такой нумерации пассажир, находящийся на одной станции метро, сможет увидеть номера выходов с соседней станции. Также в крупных пересадочных узлах, которые не имеют общих вестибюлей, сделали навигацию с номерами выходов с соседних станций.

Специалисты отмечают номера выходов с соседних станций квадратной или прямоугольной пиктограммой с желтой цифрой. Она находится рядом с названием станции или номером линии, на которую делается пересадка.

Ведомство добавило, что указатели со сквозной нумерацией стали появляться летом прошлого года на станции "Библиотека имени Ленина". Сейчас они есть на "Таганской", "Чистых прудах", "Мичуринском проспекте", "Деловом центре" и других.

Между тем строительство пересадочного узла завершается между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий метро, его готовность составляет 96%. В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале специалисты занимаются монтированием водозащитных декоративных алюминиевых панелей, а в верхнем эскалаторном зале они устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором.

