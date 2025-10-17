Собянин: Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу

Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что Москва вкладывается и в первую в стране программу по поддержке репродуктивного здоровья "Стану мамой".

В бюджете столицы заложены средства на бесплатные и льготные лекарства, увеличение производства препаратов и медизделий, цифровизацию здравоохранения и развитие инноваций. Всего на расходы московского здравоохранения в следующем году выделили 615 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.