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17 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

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Более 120 тысяч медиков, которые работают в столичных больницах и поликлиниках, объединяет цифровой контур. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, московское здравоохранение является одним из самых технологически продвинутых в мире. Городская цифровая медицина включает электронную регистратуру, централизованный лабораторный сервис, единую радиологическую информационную систему, электронную медкарту и позволяет внедрять сервисы с искусственным интеллектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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