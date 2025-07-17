Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Более 120 тысяч медиков, которые работают в столичных больницах и поликлиниках, объединяет цифровой контур. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, московское здравоохранение является одним из самых технологически продвинутых в мире. Городская цифровая медицина включает электронную регистратуру, централизованный лабораторный сервис, единую радиологическую информационную систему, электронную медкарту и позволяет внедрять сервисы с искусственным интеллектом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.