Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву за год пришлось более 40% от общего товарооборота между Россией и Китаем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские врачи теперь ставят диагноз онкопациентам на 15–20% быстрее, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве на 17 июня.

