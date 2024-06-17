Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

17 июня, 11:45

Новости

Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Новости часа: каждый год Москва закупает около 300 современных вагонов метро

Новости часа: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Новости часа: в Москве началось благоустройство территорий школ и детсадов

Собянин рассказал о благоустройстве территорий образовательных учреждений

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву за год пришлось более 40% от общего товарооборота между Россией и Китаем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские врачи теперь ставят диагноз онкопациентам на 15–20% быстрее, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве на 17 июня.

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