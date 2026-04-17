Собянин: в Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов

В Зеленограде открыли уникальный комплекс предприятий по производству строительных материалов. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, их будут использовать в том числе для домов по программе реновации, а также для социальных объектов и городской инфраструктуры.

Речь идет о сложных и уникальных конструкциях. Среди них – автоклавный газобетон, архитектурные стеклопакеты, светопрозрачные конструкции и модульные фасады. В состав нового комплекса также входит промышленный технопарк, который запустят в мае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.