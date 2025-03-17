Впервые в истории музейная выставка откроется на борту МКС – Сергей Собянин

Музей космонавтики запускает первую в мире выставку на борту Международной космической станции. Она посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос.

Как рассказал Сергей Собянин, экспозиция состоит из 10 планшетов, которые при поддержке "Роскосмоса" доставили на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-30". В экспозиции представлены схема выхода из корабля "Восход-2" с пометками Алексея Леонова, его кисть для живописи, а также образцы космической техники.

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