Сергей Собянин: москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок

Москвичам предоставили возможность онлайн получить некоторые виды меддокументов. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, такой функционал существенно сэкономит время горожан, так как теперь за документами не нужно идти в поликлинику. Москвичам лишь нужно открыть мобильное приложение “ЕМИАС. ИНФО” или электронную медкарту на портале mos.ru.

Дистанционно можно получить карту прививок, справку о прохождении медосмотра и другие медицинские документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

