Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2026"

В Москве начали принимать заявки на участие в чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр отметил, что проект стал крупнейшей площадкой для старта и развития карьеры москвичей с особенностями здоровья. В 2025 году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 москвичей с инвалидностью. В этот раз соревнования будут проходить по 65 направлениям.

