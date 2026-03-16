16 марта, 10:00Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2026"
В Москве начали принимать заявки на участие в чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр отметил, что проект стал крупнейшей площадкой для старта и развития карьеры москвичей с особенностями здоровья. В 2025 году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 москвичей с инвалидностью. В этот раз соревнования будут проходить по 65 направлениям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.