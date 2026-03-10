Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

Больше 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы уже стартовали во всех округах. Если в подъезде есть несколько лифтов, то их будут устанавливать поочередно, чтобы жильцам было комфортнее.

Меняются подъемники строго в год окончания 25-летнего срока службы. Всего обновили уже свыше 52 тысяч лифтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.