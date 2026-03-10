Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:15

Город

Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

Более 5,5 тыс лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

ИИ помогает создавать дома по программе реновации в Москве

Температура поднялась выше нормы в Москве 10 марта

Новогодние украшения убрали с Северного речного вокзала

Климатическая зима в Москве длилась 77 дней

"Новости дня": 54 пригородных автобусных маршрута войдут в транспортную систему Москвы

В Москве ИИ чаще всего используют в сервисах для медицины и транспорта

В Москве запустили новую программу пересадки кистей рук

Новогодние конструкции в Москве промоют и отремонтируют перед отправкой на склады

Собянин: пожарно-спасательный гарнизон Москвы получил уникальную технику

Больше 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы уже стартовали во всех округах. Если в подъезде есть несколько лифтов, то их будут устанавливать поочередно, чтобы жильцам было комфортнее.

Меняются подъемники строго в год окончания 25-летнего срока службы. Всего обновили уже свыше 52 тысяч лифтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоЕкатерина Фоменко

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика