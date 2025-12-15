Сергей Собянин рассказал о центре практической подготовки для машиностроения

Председатель правительства России Михаил Мишустин и Сергей Собянин открыли новый центр практической подготовки для машиностроения в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Ежегодно здесь будут готовить свыше полутора тысяч токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и операторов станков.

Главная задача центра заключается в ликвидации дефицита кадров в отрасли и трансляции успешного московского опыта на всю страну. В Москве уже работают четыре такие площадки, которые ежегодно выпускают более 20 тысяч специалистов. По статистике, почти 100% выпускников колледжей успешно трудоустраиваются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.