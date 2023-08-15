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Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы

Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы

Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Новости часа: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 720 тысяч человек работают на промышленных площадках столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Реконструкцию Алтуфьевского пруда завершили на северо-востоке Москвы. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Жара закончится в Москве в выходные, 19 и 20 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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