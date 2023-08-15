13:30Общество
Новости часа: более 720 тыс человек работают на промышленных площадках столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 720 тысяч человек работают на промышленных площадках столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.
Реконструкцию Алтуфьевского пруда завершили на северо-востоке Москвы. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.
Жара закончится в Москве в выходные, 19 и 20 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.