Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 22:30

Новости

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

В Ховрине Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 1474. В пятиэтажном здании площадью в 9 тысяч квадратных метров разместили универсальные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, многофункциональный информационный центр, а также атриум, который может трансформироваться в любое пространство – от лектория до кинотеатра.

Какими еще возможностями обладает новый школьный корпус? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоЕкатерина КузнеченковаАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика