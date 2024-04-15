Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

В Ховрине Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 1474. В пятиэтажном здании площадью в 9 тысяч квадратных метров разместили универсальные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, многофункциональный информационный центр, а также атриум, который может трансформироваться в любое пространство – от лектория до кинотеатра.

Какими еще возможностями обладает новый школьный корпус? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.