Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

В ночь на 14 декабря системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Аппарат сбили в Наро-Фоминском городском округе. Спустя два часа силы ПВО уничтожили второй дрон в этом же районе. Как отметил мэр, в обоих случаях, предварительно, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.