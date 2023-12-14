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14 декабря, 07:15

Происшествия

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

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В ночь на 14 декабря системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Аппарат сбили в Наро-Фоминском городском округе. Спустя два часа силы ПВО уничтожили второй дрон в этом же районе. Как отметил мэр, в обоих случаях, предварительно, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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