14 сентября, 12:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, сколько человек посетило форум "Москва 2030" за 45 дней

Сергей Собянин рассказал, сколько человек посетило форум "Москва 2030" за 45 дней

Более 14 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030" за 45 дней его работы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Он проходил на 11 городских площадках.

Всего за лето провели более 50 тысяч образовательных, просветительских и культурных мероприятий. На них например, можно было увидеть дрон-шахматы и гонки под открытым небом, попасть на концерты и арт-шоу и научиться оказывать первую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

