Сергей Собянин рассказал, сколько человек посетило форум "Москва 2030" за 45 дней

Более 14 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030" за 45 дней его работы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Он проходил на 11 городских площадках.

Всего за лето провели более 50 тысяч образовательных, просветительских и культурных мероприятий. На них например, можно было увидеть дрон-шахматы и гонки под открытым небом, попасть на концерты и арт-шоу и научиться оказывать первую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.