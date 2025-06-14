Собянин: в Марьине после реконструкции открыли третий филиал поликлиники № 36

В районе Марьино после капитальной реконструкции открыли третий филиал городской поликлиники № 36. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Здание на улице Верхние Поля теперь полностью соответствует московскому стандарту поликлиник – с современными инженерными системами, новым фасадом, просторными вестибюлями и кабинетами.

Филиал оснащен новейшим оборудованием – от маммографов до аппаратов функциональной диагностики. Работает травматологический пункт с отдельным входом, а прием ведут терапевты, неврологи, эндокринологи и другие специалисты. Благоустроена и прилегающая территория. С открытием этого филиала завершено обновление всех восьми зданий поликлиники в районе Марьино.

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