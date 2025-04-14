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14 апреля, 17:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о программе Московской недели предпринимательства

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С 22 мая по 1 июня в Москве пройдет неделя предпринимательства. О ключевых темах и формате мероприятия рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, весь город на это время станет большой площадкой для общения представителей бизнеса, экспертов и горожан.

Мероприятие объединит ведущих предпринимателей, инвесторов и специалистов. Участников ждут пять тематических направлений: бизнес, инновации, креативная индустрия, детские товары и индустрия красоты. На городских площадках пройдут лекции, мастер-классы и встречи с экспертами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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