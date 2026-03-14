Собянин: более 3 тыс школьников из Москвы вышли в финал всероссийской олимпиады

Свыше 3 тысяч столичных школьников в этом году вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, данное количество финалистов является рекордным. В частности, за победу в олимпиаде по робототехнике поборются 126 школьников. Собянин отметил, что это на 38% больше, чем в прошлом году.

