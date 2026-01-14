Форма поиска по сайту

14 января, 15:15

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Флагманская лыжная трасса в парке 850-летия Москвы, открытая в декабре, принимает более 6 тысяч человек в неделю. Об ее успешной работе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

Трасса создана по новым единым рекомендациям и оборудована системой искусственного оснежения, что делает ее независимой от погодных условий. На сегодня это крупнейшая в мире лыжная трасса с искусственным оснежением, полным освещением и необходимой инфраструктурой в городской черте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

