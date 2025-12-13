Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Университету МАДИ исполнилось 95 лет. Коллектив Московского автомобильно-дорожного государственного технического вуза, с которым город сотрудничает уже много лет, поздравил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, МАДИ проводит исследования для внедрения передовых технологий в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт автомагистралей, мостов и тоннелей, а также создает новые материалы. Специалисты разрабатывают интеллектуальные транспортные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.