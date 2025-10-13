Собянин: единая справочная служба ежемесячно принимает более 500 тыс звонков

Более 500 тысяч звонков принимают в среднем за месяц по горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. Она действует уже 10 лет, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Операторы и голосовой помощник консультируют по более чем 7 тысячам тематик. Чаще всего горожан интересуют график работы и адреса центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, а также информация о готовности документов, начисления по "коммуналке", возможности портала mos.ru и получение государственных услуг в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

