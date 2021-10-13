Собянин встретился с победителями национального чемпионата WorldSkills

Москвичи стали абсолютными победителями на национальном чемпионате WorldSkills. Они завоевали больше половины золотых медалей, а всего привезли 236 наград. С успешным выступлением их поздравил Сергей Собянин.

Мэр встретился с учащимися московских колледжей и школ – победителями и призерами 9-го Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который проходит по стандартам WorldSkills, а также чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.