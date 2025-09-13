Путин и Собянин запустили движение поездов на новой Троицкой линии метро

Прямо из Национального космического центра Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению поездов на новой Троицкой линии. Для пассажиров открылись станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

По словам представителей компании-подрядчика, на линии впервые применена цифровая навигация. Также используется новая система автоматики, которая позволяет в будущем организовать полностью беспилотное движение поездов.

