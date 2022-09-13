Новости часа: явка на прошедшее голосование в Москве составила 33,9%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка на прошедшее голосование в Москве была рекордной для муниципальных выборов – 33,9%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Власти Москвы планируют включить отопление в жилых домах с учетом погоды и действующих нормативов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

В столице задержали лихача, который дрифтил у станции метро "Филатов луг". Прав у него не оказалось, рассказали в МВД.