Собянин: в новом корпусе Курчатовской школы смогут учиться 815 школьников

Новый корпус Курчатовской школы откроется в Москве 1 сентября, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Здание находится на Волоколамском шоссе и рассчитано на обучение более 800 детей. Оно станет не только школой, но и общественным центром.

При проектировании применялись BIM‑технологии. Первый этаж выполнен с витражным остеклением, на крыше появится терраса со смотровой площадкой. Внутри – концепция "школы‑города" с "улицами", рекреациями и атриумом‑амфитеатром. Рядом со школой оборудуют спортивные площадки и беговую дорожку.

