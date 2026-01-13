Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ поздравил сотрудников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати, который отмечается 13 января.

Мэр отметил, что это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей. Ежедневно московские СМИ публикуют больше 10 тысяч новостей о жизни города, страны и всего мира, а доверяют им миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети Интернет. Собянин также поблагодарил столичных журналистов за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.