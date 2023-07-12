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Новости часа: Собянин рассказал о формировании социальной инфраструктуры в районах Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о формировании социальной инфраструктуры в районах Москвы

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин рассказал о завершении реконструкции стадиона "Авангард"

Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона "Авангард"

Новости часа: Собянин рассказал об открытии пяти реконструированных городских поликлиник

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Собянин рассказал, как преобразились столичные дворы с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальную инфраструктуру формируют в приоритетном порядке в каждом районе Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

РЖД прорабатывают возможность остановок поездов "Сапсан" на станции Крюково в Зеленограде. Об этом рассказали в компании.

Около 60 километров временных велополос уже обустроили в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в ЦОДД.

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