Новости часа: Собянин рассказал о формировании социальной инфраструктуры в районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальную инфраструктуру формируют в приоритетном порядке в каждом районе Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

РЖД прорабатывают возможность остановок поездов "Сапсан" на станции Крюково в Зеленограде. Об этом рассказали в компании.

Около 60 километров временных велополос уже обустроили в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в ЦОДД.