"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тысячи дворов благоустроят в столице в 2023 году

За последние десятилетия детские площадки в столице существенно преобразились. Теперь это яркие игровые комплексы. Например, на Ходынском поле обустроили детскую площадку "Авиатор" с прототипом самолета ИЛ-18.

Всего в 2022 году благоустроили 2,5 тысячи московских дворов. В 2023 году планируют привести в порядок еще более 1,5 тысячи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.