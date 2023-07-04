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"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тысячи дворов благоустроят в столице в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тысячи дворов благоустроят в столице в 2023 году

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Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

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За последние десятилетия детские площадки в столице существенно преобразились. Теперь это яркие игровые комплексы. Например, на Ходынском поле обустроили детскую площадку "Авиатор" с прототипом самолета ИЛ-18.

Всего в 2022 году благоустроили 2,5 тысячи московских дворов. В 2023 году планируют привести в порядок еще более 1,5 тысячи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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