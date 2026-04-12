Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 апреля

Москва многое делает для развития космической отрасли – в промышленности, образовании и культуре. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.



Музей космонавтики на ВДНХ только в прошлом году принял более 770 тысяч посетителей. В коллекции музея больше 110 тысяч предметов. Среди них подлинные спускаемые аппараты космического корабля "Союз" и первый искусственный спутник Земли.

Московские школьники регулярно побеждают в олимпиадах по астрономии. Так, осенью они получили на международных соревнованиях шесть золотых медалей, а в конце года завоевали три золотые и три серебряные награды

