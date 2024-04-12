Мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. В своем телеграм-канале он назвал людей, которые обеспечили первенство России в космосе, настоящими героями.

Глава города напомнил, что для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полет в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.