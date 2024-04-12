Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 07:45

Новости

Мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Новости часа: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля

Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. В своем телеграм-канале он назвал людей, которые обеспечили первенство России в космосе, настоящими героями.

Глава города напомнил, что для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полет в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквынаукавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика