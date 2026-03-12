Форма поиска по сайту

12 марта, 18:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: открылся центр инжиниринговых разработок Сеченовского университета

Собянин: началось строительство крупнейшего в России электродепо

Собянин и Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок

Сергей Собянин: детский сад на 175 мест построят в Южном Бутове

Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая

Собянин: более 109 км набережных Москвы-реки благоустроили с 2011 года

Собянин: станцию метро "Гольяново" планируется открыть в 2028 году

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

Сергей Собянин рассказал о развитии района Гольяново

Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Сергей Собянин и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко открыли Центр инжиниринговых разработок. Вместе они запустили работу площадки, где будут создавать медицинские изделия из полимеров и композитов для хирургии и других сфер здравоохранения.

Производственные мощности центра включают собственное конструкторское бюро, участки литья полимеров и 3D-печати. Перспективными сферами применения продукции центра станут различные виды хирургии, включая детскую, а также ЭКО, протезирование, ангиопластика и служба крови.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

