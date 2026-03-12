Мэр Москвы: открылся центр инжиниринговых разработок Сеченовского университета

Сергей Собянин и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко открыли Центр инжиниринговых разработок. Вместе они запустили работу площадки, где будут создавать медицинские изделия из полимеров и композитов для хирургии и других сфер здравоохранения.

Производственные мощности центра включают собственное конструкторское бюро, участки литья полимеров и 3D-печати. Перспективными сферами применения продукции центра станут различные виды хирургии, включая детскую, а также ЭКО, протезирование, ангиопластика и служба крови.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.