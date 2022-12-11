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Транспорт

Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

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Дизайн будущей станции метро "Физтех" утвердили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Авторы проекта взяли за основу научную тематику. Рядом со станцией находится Московский физико-технический институт, преподаватели и студенты которого будут ею пользоваться. Раньше добраться до вуза можно было только на автобусах и электричках.

Прямоугольный вестибюль будет с трех сторон окружен колоннами необычной формы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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