Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

Дизайн будущей станции метро "Физтех" утвердили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Авторы проекта взяли за основу научную тематику. Рядом со станцией находится Московский физико-технический институт, преподаватели и студенты которого будут ею пользоваться. Раньше добраться до вуза можно было только на автобусах и электричках.

Прямоугольный вестибюль будет с трех сторон окружен колоннами необычной формы.

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