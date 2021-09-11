Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта.

Головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском открылось после комплексной реконструкции. Оно расположено по адресу: улица Крылатские Холмы, дом 5. Сергей Собянин встретился здесь с сотрудниками столичных медучреждений, поздравил их с Днем города и поблагодарил за работу в период пандемии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития и является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.