Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

Сергей Собянин поздравил работников с Днем строителя

Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Учителю биологии школы № 1522 имени Чуркина Андреевой Элеоноре Николаевне исполнилось 90 лет. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что она стала наставником для многих выдающихся медиков и деятелей науки.

Элеонора Николаевна вышла на пенсию в 1996 году, но до сих пор поддерживает связь с родной школой. По ее словам, новый коллектив продолжает традиции, заложенные ранее, а школьная жизнь развивается и улучшается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществогородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика