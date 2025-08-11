Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Учителю биологии школы № 1522 имени Чуркина Андреевой Элеоноре Николаевне исполнилось 90 лет. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что она стала наставником для многих выдающихся медиков и деятелей науки.

Элеонора Николаевна вышла на пенсию в 1996 году, но до сих пор поддерживает связь с родной школой. По ее словам, новый коллектив продолжает традиции, заложенные ранее, а школьная жизнь развивается и улучшается.

