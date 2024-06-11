Собянин: 12 июня парковка в Москве будет бесплатной

12 июня парковка на всех столичных улицах будет бесплатной. В том числе на тех стоянках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этот день в Москве будут отмечать День России. По всему городу пройдут развлекательные мероприятия. Так, в музее-заповеднике "Коломенское" состоится театральный фестиваль, в рамках которого покажут спектакли "Сказки нянюшки Арины" и "Красная Шапочка". Кроме того, в Музее Победы весь день будут идти экскурсии и мастер-классы, а в 14:00 начнется концерт "Поем о России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

