Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования для предприятий

Для преодоления последствий санкций власти расширят программу льготного кредитования для системообразующих предприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании рабочей группы Государственного совета по экономическим вопросам.

Помощь получат компании, работающие в отраслях транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, на один год продлен срок уплаты страховых взносов для бизнеса. Речь идет о II и III кварталах 2022 года. Общая сумма взносов – 1,6 триллиона рублей.

По словам Собянина, это позволить бизнесу адаптироваться в текущей ситуации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.