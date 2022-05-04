Предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестпортала Москвы более 500 тысяч раз

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Предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестиционного портала столицы более 500 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году инструментами портала воспользовались 95 тысяч раз, в 2021 году – 155 тысяч, а с начала этого года – уже 50 тысяч раз.

Самой популярной услугой инвестпортала стала электронная запись на осмотр объекта торгов. С момента начала работы инструмента предприниматели воспользовались им более 200 тысяч раз.

Ранее Ефимов сообщил о запуске сервиса по автоматическому подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В сервисе предпринимателю предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.