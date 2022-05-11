Собянин пригласил москвичей проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

В столичных парках открылись 46 летних павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия такого павильона в парке "Ходынское поле".

По словам мэра, в центрах можно пройти диспансеризацию и обследования.

"В 2019 году обследования прошли в павильонах около 500 тысяч москвичей. Во время COVID-19 около миллиона человек получили вакцинацию. Это было такое хорошее подспорье. Без этого вряд ли бы мы справились с такой глобальной задачей", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что сегодня перед павильонами стоит новая задача – провести диспансеризацию тех, кто переболел COVID-19, это 2,5 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.