Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Студенты московских колледжей получили предложения о работе от ведущих промышленных предприятий. Об этом рассказали власти.

Порывистый ветер и аномальное тепло ожидаются в четверг, 11 апреля, в Москве. Об этом сообщили синоптики.