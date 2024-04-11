11 апреля, 13:00Новости
Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Студенты московских колледжей получили предложения о работе от ведущих промышленных предприятий. Об этом рассказали власти.
Порывистый ветер и аномальное тепло ожидаются в четверг, 11 апреля, в Москве. Об этом сообщили синоптики.