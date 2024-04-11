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Новости

11 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Собянин: сезон летней речной навигации в Москве откроется 24 апреля

Новости часа: гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры появятся в Бескудникове

Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Собянин рассказал о реорганизации нежилой застройки в Бескудниковском районе

Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: 63 спортивных объекта вошли в городскую программу реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Студенты московских колледжей получили предложения о работе от ведущих промышленных предприятий. Об этом рассказали власти.

Порывистый ветер и аномальное тепло ожидаются в четверг, 11 апреля, в Москве. Об этом сообщили синоптики.

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