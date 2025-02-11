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11 февраля, 12:45

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Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

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Работы по восстановлению павильона "Главтабак" на ВДНХ планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание было построено в 1954 году и входит в перечень объектов, реставрация которых ведется с 2014 года.

Специалисты воссоздают утраченные элементы изразцов, лепной декор и майолику, а также обновляют архитектурную подсветку. Всего за 11 лет на ВДНХ восстановили около 40 объектов культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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