11 января, 11:30Мэр Москвы
Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей
В столице открыли первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, этот зарядный комплекс находится рядом со станцией метро "Волоколамская" на перехватывающей парковке "Московского паркинга". Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями.
