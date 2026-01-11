Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

В столице открыли первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, этот зарядный комплекс находится рядом со станцией метро "Волоколамская" на перехватывающей парковке "Московского паркинга". Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.