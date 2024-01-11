Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 13:45

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии

Новости часа: почти 3 тыс бизнесменов в 2023 году получили поддержку Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве за год ввели в эксплуатацию почти 550 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Востребованность онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса Москвы выросла втрое, рассказала заммэра мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Читайте также
мэр МосквыгородбизнеспогодавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика