11 января, 13:45Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве за год ввели в эксплуатацию почти 550 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Востребованность онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса Москвы выросла втрое, рассказала заммэра мэра Москвы Наталья Сергунина.
Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом заявили в столичном Дептрансе.