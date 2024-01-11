Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве за год ввели в эксплуатацию почти 550 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Востребованность онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса Москвы выросла втрое, рассказала заммэра мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом заявили в столичном Дептрансе.