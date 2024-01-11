11 января, 12:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве за пять лет увеличилось почти в 2,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Электродепо "Аминьевское" стало одним из крупнейших в столице. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Резкий скачок атмосферного давления, метели и сильный ветер ожидаются в Москве 11 января. Об этом предупредили синоптики.