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Новости

11 января, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии

Новости часа: почти 3 тыс бизнесменов в 2023 году получили поддержку Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве за пять лет увеличилось почти в 2,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электродепо "Аминьевское" стало одним из крупнейших в столице. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Резкий скачок атмосферного давления, метели и сильный ветер ожидаются в Москве 11 января. Об этом предупредили синоптики.

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