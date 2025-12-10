Собянин: детский сад и медицинский центр откроются в районе Соколиная Гора

Детский сад и медицинский центр построят в районе Соколиная Гора. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, правительство столицы утвердило 2 проекта планировки территорий в районе. Их общая площадь превышает 5 гектаров. Участки расположены на 8-й улице Соколиной Горы, Щербаковской улице, в Мажоровом переулке, на Лечебной и Борисовской улицах.

