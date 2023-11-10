Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 09:00

Город

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Почти 2,5 тысячи современных приборов для лучевой диагностики находятся в распоряжении столичных медиков. О модернизации соответствующих медицинских служб в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Активно внедрять лучевую диагностику в столице начали в 2011 году. Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то теперь скорость подготовки протокола сократилась до одного часа. После этого диагноз сразу заносится в электронную медкарту пациента.

Для того, чтобы это стало возможным, все устаревшее аналоговое оборудование заменили на современное цифровое. Кроме того, был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Это система, к которой подключены все рабочие места рентгенолаборантов и врачей-рентгенологов. В нее уже загружено более 32,5 миллиона исследований КТ, МРТ и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика