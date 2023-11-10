Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Почти 2,5 тысячи современных приборов для лучевой диагностики находятся в распоряжении столичных медиков. О модернизации соответствующих медицинских служб в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Активно внедрять лучевую диагностику в столице начали в 2011 году. Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то теперь скорость подготовки протокола сократилась до одного часа. После этого диагноз сразу заносится в электронную медкарту пациента.

Для того, чтобы это стало возможным, все устаревшее аналоговое оборудование заменили на современное цифровое. Кроме того, был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Это система, к которой подключены все рабочие места рентгенолаборантов и врачей-рентгенологов. В нее уже загружено более 32,5 миллиона исследований КТ, МРТ и других.

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