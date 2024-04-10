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Новости

Новости

10 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Новости часа: Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

Сергей Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

"Мой район. Новости": 36 новостроек передали под заселение по реновации на западе Москвы

Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции метро в Гольянове начнется в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С 2019 года москвичи приватизировали около 60 тысяч квартир, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Синоптики ожидают в Москве обновления температурного рекорда 16-летней давности.

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