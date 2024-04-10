10 апреля, 16:00Новости
Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции метро в Гольянове начнется в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
С 2019 года москвичи приватизировали около 60 тысяч квартир, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Синоптики ожидают в Москве обновления температурного рекорда 16-летней давности.